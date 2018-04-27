Лаппинагов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо

Россиянин Аслан Лаппинагов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по дзюдо, который продолжается в Тель-Авиве (Израиль), в весовой категории до 81 кг.

Лаппинагов уверенно вышел в полуфинал, где уступил будущему чемпиону Европы Саги Муки из Израиля. В утешительной схватке за бронзу россиянин был сильнее Анри Эгутидзе из Португалии.