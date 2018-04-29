Ещё
Джо Павелски: «Не хочется всю серию провести, уступая в счете»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джо Павелски: «Не хочется всю серию провести, уступая в счете» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Нападающий «Сан-Хосе» Джо Павелски после победы во втором матче четвертьфинала Кубка Стэнли над «Вегасом» (4:3 2ОТ, 1:1 в серии) отметил бойцовский дух и внимание к деталям. По его словам, в концовке удача повернулась лицом.
— Мы проигрывали со счетом 0:2, хотя смотрелись хорошо, — цитирует павелски официальный сайт НХЛ. — Приятно, что нам удалось выйти вперед. Не хочется всю серию провести, уступая в счете. Во втором периоде мы забили три гола и получили представление, что может принести нам успех. В целом наш бойцовский дух и внимание к деталям были лучше. При этом соперник в любом случае сыграл сильно, но в концовке удача повернулась лицом к нам.
Спорт-Экспресс: последние новости
Назаров через четверостишье сделал прогноз на итог чемпионата России В день матча "Амкар" - "Спартак" в Перми выпал снег. Видео Анчелотти отказал сборной Италии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту3
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator67
Возвращение Императора1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»296
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение