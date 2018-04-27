6 мест для пикников и корпоративных выездов на майские праздники

Егор Доброгорский, гендиректор агентства COMMUNICATOR Creative Events, рассказал про самые интересные места для пикников и корпоративных выездов на майские праздники.

Уха-party

Мужская часть команды отправляется на рыбалку, а женская… на рынок за остальными ингредиентами. У каждой команды есть в наличии свой котел, свои ингредиенты и свой рецепт ухи. Именитый московский шеф-повар оценивает разные варианты ухи. Награда достается сильнейшим!

Корпоративные субботники

Формат, с помощью которого можно совместить приятное с полезным. Находим самые захламленные участки леса, выдаем коллегам все необходимое для уборки (робу, перчатки, каски, сапоги и мешки для мусора) и приступаем к делу. Бывает, что такая экологическая корпоративная экспедиция загружает убранным мусором несколько грузовиков, а потом с чувством выполненного долга угощается шашлыками.

Зубр-десант

Разделяем коллектив на отряды, выдаем «средства защиты» в виде перчаток, очков и бензопил. Едем в ближайший заповедник. Например, в Приокско-Террасный, где выращивают зубров. Делимся на команды: первая команда будет распиливать поваленные деревья, а вторая — убирать валежник, который мешает зубрам и их детенышам проходу к кормушкам. Для женской аудитории стоит предусмотреть легкие активности, направленные больше на демонстрацию творческих способностей, а не физической силы. Например, можно красиво разрисовать небольшие деревянные кормушки для животных.

Спорт-дни Настоящий тренд 2018 года. Ну а что вы хотели: год олимпиадный, тема на хайпе. Для сотрудников устраиваются товарищеские матчи по футболу, семейные спартакиады, корпоративные забеги, экстремальное вождение, рыбалка, боулинг, пейнтбол, турниры по скейтсерфингу. Важный момент: каждый вид спорта должен выбираться с учетом интересов всех сотрудников. Однажды у нас был запрос, когда руководитель сам выбрал для своих сотрудников прыжки с парашютом. Некоторым этот выбор понравился, а кому-то не очень… Девушки плакали, визжали, кричали и упирались всеми частями тела, чтобы не прыгать.

Игры-квесты

Это развлечение приобрело огромную популярность за последние 2-3 года. Квесты можно провести как в здании собственного офиса или в специальных квест-румах, так и на природе.

Летние веранды

Вариант для занятых и ленивых. Если коллектив тяжело вывезти загород, можно пригласить коллег отметить майские на веранде какого-нибудь ресторана или, например, в Императорском яхт-клубе. Главное помнить о том, что совместный отдых укрепляет корпоративную культуру и мобилизует внутрикорпоративные мотивационные пружины в рабочую активность.