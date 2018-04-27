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Всероссийские соревнования по фехтованию «Окские клинки» пройдут в Дзержинске с 27 апреля по 7 мая
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Всероссийские соревнования по фехтованию «Окские клинки» пройдут в Дзержинске с 27 апреля по 7 мая 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Соревнования будут проходить на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока», городской округ г. Дзержинск, набережная Окская, д.5-а. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 25 регионов России. Турнир проводится как в личном первенстве по трем видам оружия (шпага, рапира, сабля) в возрастной группе 2003-2006 гг. рождения, так и в командном первенстве.
Начало соревнований в 10:00.
Справка.
Данный турнир, который проводится уже 15 лет, стал традиционным в г. Дзержинске и проводится с целью повышения спортивного мастерства юных спортсменов, просмотра и отбора кандидатов в сборную команду России среди кадетов, популяризации фехтования в России и странах ближнего зарубежья. Свешников Г. А. — заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр в командном первенстве, неоднократный чемпион мира по фехтованию на рапирах. Родился в г. Горьком, почетный гражданин Н. Новгорода.
Шишова Л. Н. — Заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийская Чемпионка в командном первенстве. Родилась в г. Горьком, почетный гражданин Н. Новгорода.
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