Ещё
«Наполи» намерен купить чемпиона Европы-2016
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наполи» намерен купить чемпиона Европы-2016 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Наполи» проявляет интерес к вратарю лиссабонского «Спортинга» Рую Патрисиу, сообщает Calciomercato.com.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с покупкой Патрисиу в летнее трансферное окно. В составе «Наполи» он может стать преемником Пепе Рейны, который перейдет в «Милан».
"Спортинг" готов провести переговоры по своему голкиперу, но оценивает его в 15 миллионов евро. Неаполитанцы, в свою очередь, надеются договориться о снижении цены.
В нынешнем сезоне 30-летний Патрисиу провел 52 матча во всех турнирах, пропустил 43 гола и в 22 встречах оставлял ворота в неприкосновенности.
Soccer News: последние новости
Салах - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов Бердыев: "Мня радует новое поколение тренеров" ЦСКА интересен бразилец из чемпионата Турции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова74
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение