«Наполи» намерен купить чемпиона Европы-2016 

«Наполи» проявляет интерес к вратарю лиссабонского «Спортинга» Рую Патрисиу, сообщает Calciomercato.com.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с покупкой Патрисиу в летнее трансферное окно. В составе «Наполи» он может стать преемником Пепе Рейны, который перейдет в «Милан».
"Спортинг" готов провести переговоры по своему голкиперу, но оценивает его в 15 миллионов евро. Неаполитанцы, в свою очередь, надеются договориться о снижении цены.
В нынешнем сезоне 30-летний Патрисиу провел 52 матча во всех турнирах, пропустил 43 гола и в 22 встречах оставлял ворота в неприкосновенности.