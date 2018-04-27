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Российские рыбаки отказались усыплять подобранных щенят и остались в море
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Российские рыбаки отказались усыплять подобранных щенят и остались в море 

Lenta.ru 1 час назад
Рыбацкое судно «Механик Романча» пятые сутки не может пристать к причалу в Находке из-за требования администрации порта усыпить подобранных моряками трех щенков, передает РИА «Восток-Медиа» в пятницу, 27 апреля.
«Компания терпит убытки. Члены нашего экипажа не знают, что делать. Власти хотят отправить щенят в Корею на иностранном судне, там их усыпят. Мы спасали, а они готовы решить проблему таким жестоким способом», — рассказал агентству матрос Виктор Кучеренок.
Животных нашли и выходили во время плавания в корейский порт Пусан для прохождения ремонта.
«Щенят мы показали ветеринарам в Корее. Нам дали консультации, чем и как кормить новорожденных. Мы получили все необходимые медицинские документы, выкармливали малышей», — рассказал один из матросов.
17 апреля сообщалось, что Минстрой принял сторону зоозащитников и обязал сохранять в подвалах жилых домов открытыми продухи, которыми часто пользуются живущие там кошки. Ранее одного из активистов, вызволявших замурованных коммунальщиками животных, решили привлечь к уголовной ответственности.
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