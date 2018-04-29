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В Находке спасенных моряками щенков поместили в карантин и нашли им хозяев
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В Находке спасенных моряками щенков поместили в карантин и нашли им хозяев 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Аист на крыше
Моряки российского судна «Механик Романча» во время рейса в Корею спасли в море собаку. На борту она родила трех щенков, но скончалась после пережитого стресса. Щенков назвали Чапа, Бродяга и Шадо.
В одном из портов Кореи собакам сделали все необходимые прививки, но ветеринарный паспорт для каждого можно сделать только в России. После долгих консультаций и совещаний сотрудников таможни с представителями Россельхознадзора четвероногих путешественников все же списали на берег, сообщает телеканал «Россия 24».
История со спасением собаки и её потомства получила шанс на счастливое продолжение. Трое белоснежных щенков сейчас находятся в гостинице на карантине в Находке и для них уже нашлись хозяева. Именно из-за них 5 суток таможенные службы порта Находка не давали разрешение на швартовку траулера. Санитарные правила запрещают ввозить в страну животных без ветеринарных документов и справки о состоянии здоровья.
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