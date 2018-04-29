В Находке спасенных моряками щенков поместили в карантин и нашли им хозяев

Моряки российского судна «Механик Романча» во время рейса в Корею спасли в море собаку. На борту она родила трех щенков, но скончалась после пережитого стресса. Щенков назвали Чапа, Бродяга и Шадо.

В одном из портов Кореи собакам сделали все необходимые прививки, но ветеринарный паспорт для каждого можно сделать только в России. После долгих консультаций и совещаний сотрудников таможни с представителями Россельхознадзора четвероногих путешественников все же списали на берег, сообщает телеканал «Россия 24».