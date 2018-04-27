Школьники из Рязанского стали призерами чемпионата России по ударным единоборствам

Воспитанники расположенной в Рязанском районе школы №2090 имени Паперника стали призерами VII Открытого чемпионата и первенства России по ударным единоборствам. Об этом сообщили в администрации школы.

— Ударные единоборства объединяют традиции карате, кунг-фу, кикбоксинга, кэмпо, муай-тай и тхэквондо. Этот успех — заслуга не только обучающихся в секции «Дюкби» и их родителей, но и замечательных тренеров Юрия Мизонова и Антона Позднышева, — пояснил представитель администрации.

Добавим, что соревнования проходили в подмосковном городе Красноармейске. В них приняли участие более 200 спортсменов из Вологодской, Архангельской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Ярославской и Московской областей, Москвы, а также из республик Крым, Дагестан, Татарстан, Чувашия, Кабардино-Балкария и из Краснодарского края. (мю)