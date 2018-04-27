Зеленоградские регбисты не смогли вырвать победу у соперников из Москвы

25 апреля в Зеленограде состоялся второй тур Первенства Москвы по регби среди спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва 2017-2018. Матч прошел на регбийном стадионе в районе Савелки.

Во встрече участвовали две команды: РК «Зеленоград-2003», в состав которого вошли воспитанники Культурного центра «Доброволец» и РК «Слава-Марьино» из Москвы. Обе команды были главными претендентами на «золото» первенства Москвы. В ходе игры, зеленоградцы не смогли победить команду столичных регбистов. Соревнования завершились со счетом 11-26 в пользу москвичей.