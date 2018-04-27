Киберфутболист Kefir: В «Спартаке» был за идею, денег не платили 

— Почему в "Спартаке" не получал денег?
— Я был за идею, играл за клуб. В детстве была мечта стать футболистом «Спартака», а со временем появилась возможность быть частью команды, хоть и немножко странной частью, но все же.
Я им объяснял, что нужно сделать, если они хотят, чтобы я был максимально официально в клубе и не имел никаких проблем с турнирами, — цитирует игрока Sports.ru. — Я получаю месячную зарплату, если так можно выразиться, от продавцов монет в FIFA 18. Если вы хотите покрыть, платите столько же, если не хотите проблем. Они сказали: «Ладно, рекламируй продавцов монет, можем так с тобой дружить». А я и так имел много плюсов: общение с футболистами, какой-то уникальный контент.