Киберфутболист Kefir: В «Спартаке» был за идею, денег не платили

— Почему в "Спартаке" не получал денег?

— Я был за идею, играл за клуб. В детстве была мечта стать футболистом «Спартака», а со временем появилась возможность быть частью команды, хоть и немножко странной частью, но все же.