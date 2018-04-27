Хайнкес рассказал о восстановлении Мартинеса, Роббена и Алабы 

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Клопп: «Ливерпуль поможет Джеррарду, если он не пойдет в «МЮ» или «Эвертон»

Стадион ЧМ-2018 «Самара-Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

А.Нигматуллин: «В «Амкаре» есть задержки по зарплате, но так везде в РФПЛ»