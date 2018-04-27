Хайнкес рассказал о восстановлении Мартинеса, Роббена и Алабы 

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о ходе восстановления трех травмированных игроков клуба.
"Хави Мартинес вернется к тренировкам завтра, с Арьеном Роббеном надо подождать и посмотреть на его состояние. В составе их двоих завтра не будет.
Давид Алаба сегодня тренировался без проблем, но я бы предпочел, чтобы он полностью набрал форму к игре во вторник", — цитирует Хайнкеса пресс-служба клуба.
28 апреля «Баварии» предстоит матч Бундеслиги с «Айнтрахтом». 1 мая мюнхенцы отправятся на выездную игру полуфинала Лиги чемпионов с ”Реалом”.