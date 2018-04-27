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Экс-футболист Наталушко рассказал, сколько стоило продать игру в 90-е
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Экс-футболист Наталушко рассказал, сколько стоило продать игру в 90-е 

RT на русском 48 минут назад
Бывший нападающий камышинского «Текстильщика» и раменского «Сатурна» Сергей Наталушко признался, что участвовал в договорных матчах.
«В договорняках участвовал. Но говорить об этом не буду, всё-таки это не только моя история, там и другие люди участвовали. Не потому что я боюсь, бояться мне нечего. Могу сказать — участвовал в них», — цитирует Наталушко «Спорт день за днём».
Он также рассказал, сколько стоило продать игру в 90-е годы.
«В наше время продать игру можно было за $100 тысяч. Сейчас ребята рассказывали, что $400 тысяч долларов могут дать», — заявил Наталушко.
Ранее сообщалось, что президента киевского «Динамо» могут наказать за клевету или укрытие информации о договорных матчах.
RT на русском: последние новости
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