Девушки лидировали в чемпионате по юношескому автомногоборью

Саудовская Аравия, где женщинам запрещено водить машину, может нам серьезно завидовать: в России девушки-подростки имеют возможность даже победить на чемпионатах по вождению.

На прошлой неделе в Ставрополье прошел Всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие обучение в юношеских автошколах. В конкурсе они должны продемонстрировать знание правил дорожного движения, навыки фигурного вождения, а также смену запасного колеса автомобиля.

В личном зачете чемпионата лидировала 14-летняя Марина Худякова из Самары, которая показала серьезный результат на самом сложном этапе конкурса «Вождение» — на прохождение полосы препятствий ей потребовалось меньше трех минут. Также организаторы отметили, что лидерами по сдаче теоретической части ПДД стали именно девушки. Это не сильно отразилось на командных результатах, ведь большую часть команды составляли именно парни, однако организаторы надеются на то, что в следующем году в этот спорт придет гораздо больше девушек, вдохновленных примером юных чемпионок.