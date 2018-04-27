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Кьеллини в нынешнем сезоне не сыграет
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Кьеллини в нынешнем сезоне не сыграет 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Как сообщает AFP, восстановление итальянца после травмы бедра займет несколько недель.
Кьеллини получил травму в матче чемпионата Италии с «Наполи» (0:1), покинув поле после десяти минут игры.
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