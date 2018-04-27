Кьеллини в нынешнем сезоне не сыграет

Как сообщает AFP, восстановление итальянца после травмы бедра займет несколько недель.

Кьеллини получил травму в матче чемпионата Италии с «Наполи» (0:1), покинув поле после десяти минут игры.