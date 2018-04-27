Ещё
Вот так бы выглядел сегодняшний «Хоффенхайм», не расставайся он со своими лучшими игроками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вот так бы выглядел сегодняшний «Хоффенхайм», не расставайся он со своими лучшими игроками 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
Вот таким бы был немецкий «Хоффенхайм» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь — ОЛИВЕР БАУМАНН
Возраст: 27  Текущий клуб: «Хоффенхайм»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 145 (2014-н.вр.)
Ушел: —
Правый защитник — ЖЕРЕМИ ТОЛЯН
Возраст: 23  Текущий клуб: «Боруссия» (Дортмунд)
Игр за «Хоффенхайм» (период): 63 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 7 миллионов евро в «Боруссию» (Дортмунд)
Центральный защитник — ЯННИК ВЕСТЕРГОР
Возраст: 25  Текущий клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)
Игр за «Хоффенхайм» (период): 82 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 2,5 миллиона евро в «Вердер»
Центральный защитник — НИКЛАС ЗЮЛЕ
Возраст: 22  Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 117 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 20 миллионов евро в «Баварию»
Левый защитник — ДАВИД АЛАБА
Возраст: 25  Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 18 (2011)
Ушел: в 2011 году возвращен «Баварией» из аренды
Центральный полузащитник — ЛУИС ГУСТАВО
Возраст: 30  Текущий клуб: «Марсель»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 109 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году за 17 миллионов евро в «Баварию»
Центральный полузащитник — СЕБАСТИАН РУДИ
Возраст: 28  Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 212 (2010-2017)
Ушел: в 2017 году бесплатно в «Баварию»
Правый вингер — ГУЛЬФИ СИГУРДССОН
Возраст: 28  Текущий клуб: «Эвертон»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 39 (2010-2012)
Ушел: в 20172 году за 10 миллионов евро в «Тоттенхэм»
Левый вингер — СЕРЖ ГНАБРИ
Возраст: 22  Текущий клуб: «Хоффенхайм»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 25 (2017-н.вр.)
Ушел: —
Форвард — САНДРО ВАГНЕР
Возраст: 30  Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 50 (2016-2018)
Ушел: в 2018 году за 13 миллионов евро в «Баварию»
Форвард — РОБЕРТО ФИРМИНО
Возраст: 26  Текущий клуб: «Ливерпуль»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 153 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 41 миллион евро в «Ливерпуль»
Итоговая схема:
Soccer News: последние новости
Бердыев: "Мня радует новое поколение тренеров" ЦСКА интересен бразилец из чемпионата Турции УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова74
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение