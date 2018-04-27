Вот так бы выглядел сегодняшний «Хоффенхайм», не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот таким бы был немецкий «Хоффенхайм» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.

Вратарь — ОЛИВЕР БАУМАНН

Возраст: 27 Текущий клуб: «Хоффенхайм»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 145 (2014-н.вр.)

Ушел: —

Правый защитник — ЖЕРЕМИ ТОЛЯН

Возраст: 23 Текущий клуб: «Боруссия» (Дортмунд)

Игр за «Хоффенхайм» (период): 63 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году за 7 миллионов евро в «Боруссию» (Дортмунд)

Возраст: 25 Текущий клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)

Игр за «Хоффенхайм» (период): 82 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году за 2,5 миллиона евро в «Вердер»

Центральный защитник — НИКЛАС ЗЮЛЕ

Возраст: 22 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 117 (2013-2017)

Ушел: в 2017 году за 20 миллионов евро в «Баварию»

Левый защитник — ДАВИД АЛАБА

Возраст: 25 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 18 (2011)

Ушел: в 2011 году возвращен «Баварией» из аренды

Центральный полузащитник — ЛУИС ГУСТАВО

Возраст: 30 Текущий клуб: «Марсель»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 109 (2007-2011)

Ушел: в 2011 году за 17 миллионов евро в «Баварию»

Центральный полузащитник — СЕБАСТИАН РУДИ

Возраст: 28 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 212 (2010-2017)

Ушел: в 2017 году бесплатно в «Баварию»

Правый вингер — ГУЛЬФИ СИГУРДССОН

Возраст: 28 Текущий клуб: «Эвертон»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 39 (2010-2012)

Ушел: в 20172 году за 10 миллионов евро в «Тоттенхэм»

Левый вингер — СЕРЖ ГНАБРИ

Возраст: 22 Текущий клуб: «Хоффенхайм»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 25 (2017-н.вр.)

Ушел: —

Возраст: 30 Текущий клуб: «Бавария»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 50 (2016-2018)

Ушел: в 2018 году за 13 миллионов евро в «Баварию»

Форвард — РОБЕРТО ФИРМИНО

Возраст: 26 Текущий клуб: «Ливерпуль»

Игр за «Хоффенхайм» (период): 153 (2011-2015)

Ушел: в 2015 году за 41 миллион евро в «Ливерпуль»

Итоговая схема: