Вот так бы выглядел сегодняшний «Хоффенхайм», не расставайся он со своими лучшими игроками 

Вот таким бы был немецкий «Хоффенхайм» сегодня, если бы ему удавалось сохранять всех своих лучших футболистов.
Вратарь — ОЛИВЕР БАУМАНН
Возраст: 27 Текущий клуб: «Хоффенхайм»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 145 (2014-н.вр.)
Ушел: —
Правый защитник — ЖЕРЕМИ ТОЛЯН
Возраст: 23 Текущий клуб: «Боруссия» (Дортмунд)
Игр за «Хоффенхайм» (период): 63 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 7 миллионов евро в «Боруссию» (Дортмунд)
Центральный защитник — ЯННИК ВЕСТЕРГОР
Возраст: 25 Текущий клуб: «Боруссия» (Менхенгладбах)
Игр за «Хоффенхайм» (период): 82 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 2,5 миллиона евро в «Вердер»
Центральный защитник — НИКЛАС ЗЮЛЕ
Возраст: 22 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 117 (2013-2017)
Ушел: в 2017 году за 20 миллионов евро в «Баварию»
Левый защитник — ДАВИД АЛАБА
Возраст: 25 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 18 (2011)
Ушел: в 2011 году возвращен «Баварией» из аренды
Центральный полузащитник — ЛУИС ГУСТАВО
Возраст: 30 Текущий клуб: «Марсель»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 109 (2007-2011)
Ушел: в 2011 году за 17 миллионов евро в «Баварию»
Центральный полузащитник — СЕБАСТИАН РУДИ
Возраст: 28 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 212 (2010-2017)
Ушел: в 2017 году бесплатно в «Баварию»
Правый вингер — ГУЛЬФИ СИГУРДССОН
Возраст: 28 Текущий клуб: «Эвертон»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 39 (2010-2012)
Ушел: в 20172 году за 10 миллионов евро в «Тоттенхэм»
Левый вингер — СЕРЖ ГНАБРИ
Возраст: 22 Текущий клуб: «Хоффенхайм»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 25 (2017-н.вр.)
Ушел: —
Форвард — САНДРО ВАГНЕР
Возраст: 30 Текущий клуб: «Бавария»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 50 (2016-2018)
Ушел: в 2018 году за 13 миллионов евро в «Баварию»
Форвард — РОБЕРТО ФИРМИНО
Возраст: 26 Текущий клуб: «Ливерпуль»
Игр за «Хоффенхайм» (период): 153 (2011-2015)
Ушел: в 2015 году за 41 миллион евро в «Ливерпуль»
Итоговая схема: