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Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» получили новую арену, которая станет для них домом"
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Дмитрий Шляхтин: «Крылья Советов» получили новую арену, которая станет для них домом" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал сдачу в эксплуатацию «Самара Арены». Разрешение на ввод в эксплуатацию арена получила 27 апрела, а завтра на ней состоится первый тестовый матч — «Крылья» примут «Факел».
— Стадион «Самара Арена» — это огромный и бесценный подарок для самарского футбола, это то, чего ждали десятилетиями. Еще в 2000 году шли разговоры о строительстве нового стадиона, — цитирует «Р-Спорт» Шляхтина. — Рад за «Крылья Советов», команда сегодня получила новую арену, которая станет для нее домом, каким долгие годы был «Металлург». Хочу, чтобы на этой арене «Крылья» добились выдающихся результатов. Болельщики и атмосфера, которую они будут создавать, дадут дополнительную мотивацию команде.
После строительства новых арен у «Локомотива», "Спартака", ЦСКА, "Зенита", «Краснодара» были прорывы по посещаемости. Это объективно. На сегодняшний день в Самаре сумасшедший интерес к стадиону, надо теперь создать все условия, показать красивую игру, и все получится. Это две составляющие, которые необходимы для высокой посещаемости. Чтобы болельщику было комфортно, чтобы люди могли ходить семьями на футбол. У нас уже пятое поколение болельщиков «Крыльев Советов» ходит на стадион, традиции передаются. Новый стадион — это вишенка на торте, это прорыв.
Первый тестовый матч на «Самара Арене» пройдет 28 апреля — «Крылья Советов» примут «Факел». В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
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