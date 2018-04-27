ФК «Ротор» сообщил, когда будут продавать дополнительные билеты на игру 2 мая

Футбольный клуб «Ротор» анонсировал дополнительную продажу билетов на второй тестовый матч на «Волгоград Арене», который пройдет 2 мая. Реализация билетов на игру с «Крыльями Советов» начнется в субботу 28 апреля.

Как сообщает РИА34, в первую волну продаж волгоградцы и гости города раскупили 13 000 билетов. Сейчас, по данным пресс-службы футбольного клуба «Ротор», в продажу поступит еще 12 тысяч билетов. Уточняется, что купить их можно будет через интернет и в точках продаж кассир.ру.

Напомним, игра с самарскими «Крыльями Советов» начнется 2 мая в 17:00 по местному времени.

Первый тестовый мат состоялся на новом стадионе 21 апреля. «Ротор» разгромил команду «Луч-Энергия» из Владивостока счетом 4:2.