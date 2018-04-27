В Новотроицке прошел международный турнир по волейболу 

На XIX Международном турнире по волейболу, посвящённом памяти В. Г. Некрасова, директора ОХМК (АО «Уральская Сталь» входит в компанию «Металлоинвест»), за лидерство боролись 10 команд из Новотроицка, Пензы, Саратова, Тамбова, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Волгограда, Новокуйбышевска и Петропавловска (Республика Казахстан).
Открытие соревнований началось с традиционной минуты молчания — дань памяти бывшему директору новотроицкого металлургического комбината и основателю турнира. Новотроицкие спортсменки в знак гостеприимства вручили командам-участницам хлеб-соль.
Четырехдневные баталии на площадке ДЮСШ № 1 запомнились мощными подачами и красивыми забросами мяча юными волейболистками, сложными комбинациями и красивыми голами. Места распределились следующим образом:
1 место у команды из Екатеринбурга,
2 место у волейболисток из Новотроицка,
3 место у спортсменок из Петропавловска.
Лучших игроков турнира отметили в отдельных номинациях:
— За результативную игру отмечены: Анастасия Даниленко из Екатеринбурга, Анастасия Юткина из Пензы и Тахмина Кыздаркулова из Петропавловска.
— Лучший нападающий — Анастасия Фомина из Новотроицка;
— Лучший связующий — Елизавета Челнокова из Тамбова;
— Лучший защитник — Яна Голикова из Самары;
— Лучший либеро — Анастасия Сараева из Новокуйбышевска;
— Лучший разносторонний игрок — Екатерина Костенко из Саратова.
Как и многие другие спортивные традиции в городах присутствия Металлоинвеста, проведение турнира поддержано Компанией с целью развития и популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Ежегодно победители и призеры турнира получают грамоты, медали и ценные подарки от Металлоинвеста.