Ещё
В Новотроицке прошел международный турнир по волейболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новотроицке прошел международный турнир по волейболу 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На XIX Международном турнире по волейболу, посвящённом памяти В. Г. Некрасова, директора ОХМК (АО «Уральская Сталь» входит в компанию «Металлоинвест»), за лидерство боролись 10 команд из Новотроицка, Пензы, Саратова, Тамбова, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Волгограда, Новокуйбышевска и Петропавловска (Республика Казахстан).
Открытие соревнований началось с традиционной минуты молчания — дань памяти бывшему директору новотроицкого металлургического комбината и основателю турнира. Новотроицкие спортсменки в знак гостеприимства вручили командам-участницам хлеб-соль.
Четырехдневные баталии на площадке ДЮСШ № 1 запомнились мощными подачами и красивыми забросами мяча юными волейболистками, сложными комбинациями и красивыми голами. Места распределились следующим образом:
1 место у команды из Екатеринбурга,
2 место у волейболисток из Новотроицка,
3 место у спортсменок из Петропавловска.
Лучших игроков турнира отметили в отдельных номинациях:
— За результативную игру отмечены: Анастасия Даниленко из Екатеринбурга, Анастасия Юткина из Пензы и Тахмина Кыздаркулова из Петропавловска.
— Лучший нападающий — Анастасия Фомина из Новотроицка;
— Лучший связующий — Елизавета Челнокова из Тамбова;
— Лучший защитник — Яна Голикова из Самары;
— Лучший либеро — Анастасия Сараева из Новокуйбышевска;
— Лучший разносторонний игрок — Екатерина Костенко из Саратова.
Как и многие другие спортивные традиции в городах присутствия Металлоинвеста, проведение турнира поддержано Компанией с целью развития и популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Ежегодно победители и призеры турнира получают грамоты, медали и ценные подарки от Металлоинвеста.
АиФ-Оренбург: последние новости
Оренбуржец Рутгер Гарехт стал победителем пятого сезона шоу «Голос.Дети» Цена свободы. Премьера нового сезона «Мира Дикого Запада» «Оренбург» на последних минутах матча вырвал победу у питерского «Димамо»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Бьорндален перешел на собак24
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение