В Новотроицке прошел международный турнир по волейболу

Открытие соревнований началось с традиционной минуты молчания — дань памяти бывшему директору новотроицкого металлургического комбината и основателю турнира. Новотроицкие спортсменки в знак гостеприимства вручили командам-участницам хлеб-соль.

Четырехдневные баталии на площадке ДЮСШ № 1 запомнились мощными подачами и красивыми забросами мяча юными волейболистками, сложными комбинациями и красивыми голами. Места распределились следующим образом:

1 место у команды из Екатеринбурга,

2 место у волейболисток из Новотроицка,

3 место у спортсменок из Петропавловска.

Лучших игроков турнира отметили в отдельных номинациях:

— За результативную игру отмечены: Анастасия Даниленко из Екатеринбурга, Анастасия Юткина из Пензы и Тахмина Кыздаркулова из Петропавловска.

— Лучший связующий — Елизавета Челнокова из Тамбова;

— Лучший защитник — Яна Голикова из Самары;

— Лучший либеро — Анастасия Сараева из Новокуйбышевска;

— Лучший разносторонний игрок — Екатерина Костенко из Саратова.

Как и многие другие спортивные традиции в городах присутствия Металлоинвеста, проведение турнира поддержано Компанией с целью развития и популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи. Ежегодно победители и призеры турнира получают грамоты, медали и ценные подарки от Металлоинвеста.