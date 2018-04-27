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Футболисты из Вороновского примут участие в спортивном турнире
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Футболисты из Вороновского примут участие в спортивном турнире 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
турнире. Фото: mos.ru
Команда по мини-футболу из Вороновского 30 апреля примет участие в соревнованиях, которые организовали в рамках проекта «Премьер-Лига Новой Москвы».
В 2018 году участие в турнире примут девять команд в возрастной категории 2003-2004 годов рождения и 13 — 2007-2008. Все они представят районы Москвы, в том числе и Троицкого и Новомосковского административных округов.
Отметим, что матчи уже начались 14 апреля, но команда из Вороновского выйдет на поле в рамках этого турнира впервые. Спортсмены сыграю с футболистами из района Ясенево, сообщили на странице группы «Спорт ТиНАО» в социальных сетях.
Соревнования организует администрация поселения Мосрентген. Уже в будущий понедельник они пройдут по адресу: поселок Мосрентген дом 39 (футбольное поле).
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