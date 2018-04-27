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«Леванте» — «Севилья». Прогноз Александра Вишневского
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«Леванте» — «Севилья». Прогноз Александра Вишневского 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура испанской Примеры сезона-2017/18 «Леванте» — «Севилья». Он предлагает ставить на победу гостей.
«Севилья» с огромным позором провалилась в финале Кубка Короля, проиграв 0:5 и доигравшись то того, что команду неистово освистывали свои же болельщики. Нужно реабилитироваться. Более того: теперь «Севилье» позарез нужно набирать очки. Севильцы давно уже играли в чемпионате с ограниченной мотивацией, если так можно выразиться. То команда Монтеллы делала акцент на игры Лиги чемпионов, то экономила силы и эмоции перед финалом Кубка Короля. В шести последних турах красно-белые набрали всего лишь три очка.
Но теперь, когда «Севилья» упустила шанс выйти в еврокубки через победу в Кубке Короля, пришло время посмотреть на турнирную таблицу и ужаснуться: «Севилья» идет лишь на седьмом месте и еще один шаг вниз в таблице будет обозначать непопадание в еврокубковую зону. Между тем снизу «Севилью» подпирает уже просто-таки толпа преследователей, которым достаточно лишь одной осечки «Севильи», чтобы получить шанс обойти ее в борьбе за место в Лиге Европы. А календарь у «Севильи» сложный: впереди встречи с Реал Мадридом», «Бетисом», «Реал Сосьедадом»…
В общем, «Севилье» просто позарез как нужно выиграть ближайший матч у «Леванте», семнадцатой команды чемпионата. Валенсийцы в последних четырех турах одержали три важные победы и почти обеспечили выполнение задачи сохранения места в Примере. Можно и чуть расслабиться. Вдобавок у «Леванте» двое дисквалифицированных футболистов и шестеро травмированных. Так что поставлю на чистую победу «Севильи».
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