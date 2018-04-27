В Баку завершилась квалификация молодёжной моносерии Формула-2 в рамках уик-энда Гран-при Формулы-1. Поул-позицию завоевал пилот «ДАМС» Александер Албон, вторым стал Ландо Норрис из «Карлина», третьим — Джордж Расселл из «АРТ». Российский гонщик Артём Маркелов («Русское время») квалифицировался 18-м.
Формула-2. Баку. Квалификация:
1. Александер Албон («ДАМС») — 1:54.480 2. Ландо Норрис («Карлин») +0.2 3. Джордж Расселл («АРТ») +0.3 4. Лука Гьотто («Кампос») +0.5 5. Сантино Ферруччи («Трайдент») +0.7 6. Сержио Сетте Камара («Карлин») +0.7 7. Джек Айткен («АРТ») +0.7 8. Арджун Майни («Трайдент») +0.9 9. Ник де Врис («Према») +1.2 10. Ральф Бошунг («МП») +1.2 18. Артём Маркелов («Русское время») +3.1