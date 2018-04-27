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Албон выиграл квалификацию Формулы-2 в Баку, Маркелов — 18-й
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Албон выиграл квалификацию Формулы-2 в Баку, Маркелов — 18-й 

Чемпионат.com 1 час назад
В Баку завершилась квалификация молодёжной моносерии Формула-2 в рамках уик-энда Гран-при Формулы-1. Поул-позицию завоевал пилот «ДАМС» Александер Албон, вторым стал Ландо Норрис из «Карлина», третьим — Джордж Расселл из «АРТ». Российский гонщик Артём Маркелов («Русское время») квалифицировался 18-м.
Формула-2. Баку. Квалификация:
1. Александер Албон («ДАМС») — 1:54.480  2. Ландо Норрис («Карлин») +0.2  3. Джордж Расселл («АРТ») +0.3  4. Лука Гьотто («Кампос») +0.5  5. Сантино Ферруччи («Трайдент») +0.7  6. Сержио Сетте Камара («Карлин») +0.7  7. Джек Айткен («АРТ») +0.7  8. Арджун Майни («Трайдент») +0.9  9. Ник де Врис («Према») +1.2  10. Ральф Бошунг («МП») +1.2  18. Артём Маркелов («Русское время») +3.1
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