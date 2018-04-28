Албон выиграл первую гонку Формулы-2 в Баку, у Маркелова сгорел мотор

Александр Албон одержал победу в субботней гонке второго этапа Формулы-2, который проходит в эти выходные на уличной трассе в Баку. За пять кругов до финиша Албон опередил Антонио Фуоко и завоевал свою первую победу в Ф2. Итальянец на последних кругах также уступил Джеку Эйткену и занял лишь третье место. На четвёртой строчке расположился Серджио Сетте Камара, а пятым стал Николя Латифи.

Лидер чемпионата Ландо Норрис заглох перед прогревочным кругом и вынужден был стартовать с пит-лейн, однако к финишу пробился на шестое место.

На протяжении большей части дистанции за победу сражались Джордж Расселл и Ник де Врис, но на рестарте за девять кругов до финиша оба гонщика вылетели с трассы в первом повороте и не смогли набрать очки.

Артём Маркелов сошёл с дистанции. Россиянин стартовал с 15-го места и уже на первом круге прорвался на восьмую строчку. Затем по ходу дистанции отыграл ещё три позиции, но вылетел с трассы на рестарте и откатился в конец пелотона, а за пять кругов до финиша на его автомобиле отказал двигатель.

Вторая гонка бакинского этапа Формулы-2 стартует в воскресенье 29 апреля в 12:10 по московскому времени.