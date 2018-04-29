Расселл выиграл спринт Формулы-2 в Баку, Маркелов сошёл из-за двигателя

Джордж Расселл из команды ART Grand Prix одержал победу во второй гонке этапа Формулы-2 в Баку. Это первая победа Расселла в Формуле-2, в которой он проводит свой первый сезон. Вторым финишировал гонщик Carlin Серджио Сетте Камара — он лидировал на первой части дистанции, но на последних кругах пропустил атаку Расселла и потерял шанс на победу. Третье место в сражении с Николя Латифи завоевал Ник де Врис. Лидер чемпионата Ландо Норрис стартовал третьим и по ходу гонки боролся за подиум, но после ошибки в первом повороте откатился назад и занял пятое место. Артём Маркелов должен был начать гонку с 15-й позиции, но в момент старта двигатель россиянина заглох — так же как у трёх других пилотов. В итоге Маркелов начал заезд с пит-лейна, но сошёл с дистанции на втором круге — мотор окончательно потерял мощность. Это уже второй подряд технический сход Артёма. В общам зачёте по-прежнему лидирует Ландо Норрис, но его партнёр по Carlin Серджио Сетте Камара сократил отставание до одного очка. Третьим идёт Александр Албон, Артём Маркелов занимает четвёртое место. Джордж Расселл поднялся на пятую строчку. Третий этап первенства пройдёт совместно с Гран-при Испании Формулы-1 12-13 мая в Барселоне. Формула-2. Баку. Вторая гонка:

1. Д. Расселл (ART) 2. С. Сетте Камара (Carlin) +2,6 3. Н. де Врис (Prema) +4,7 4. Н. Латифи (DAMS) +5,0 5. Л. Норрис (Carlin) +5,8 6. А. Майни (Trident) +13,6 7. С. Ферруччи (Trident) +19,1 8. Р. Мери (MP) +22,3 9. Р. Бошунг (MP) +24,3 10. Т. Макино (Russian Time) +25,1 … А. Маркелов (Russian Time) +20 кругов — не финишировал Положение в общем зачёте. Топ-10:

1. Л. Норрис (Carlin) — 53 2. С. Сетте Камара (Carlin) — 52 3. А. Албон (DAMS) — 41 4. А. Маркелов (Russian Time) — 30 5. Д. Расселл (ART) — 27 6. Н. де Врис (Prema) — 26 7. Д. Эйткен (ART) — 20 8. Н. Латифи (DAMS) — 18 9. А. Фуоко (Charouz) — 17 10. М. Гюнтер (Arden) — 16.