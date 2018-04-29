Ещё
Расселл выиграл спринт Формулы-2 в Баку, Маркелов сошёл из-за двигателя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Расселл выиграл спринт Формулы-2 в Баку, Маркелов сошёл из-за двигателя 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: F1News.ru
Джордж Расселл из команды ART Grand Prix одержал победу во второй гонке этапа Формулы-2 в Баку. Это первая победа Расселла в Формуле-2, в которой он проводит свой первый сезон. Вторым финишировал гонщик Carlin Серджио Сетте Камара — он лидировал на первой части дистанции, но на последних кругах пропустил атаку Расселла и потерял шанс на победу. Третье место в сражении с Николя Латифи завоевал Ник де Врис. Лидер чемпионата Ландо Норрис стартовал третьим и по ходу гонки боролся за подиум, но после ошибки в первом повороте откатился назад и занял пятое место. Артём Маркелов должен был начать гонку с 15-й позиции, но в момент старта двигатель россиянина заглох — так же как у трёх других пилотов. В итоге Маркелов начал заезд с пит-лейна, но сошёл с дистанции на втором круге — мотор окончательно потерял мощность. Это уже второй подряд технический сход Артёма. В общам зачёте по-прежнему лидирует Ландо Норрис, но его партнёр по Carlin Серджио Сетте Камара сократил отставание до одного очка. Третьим идёт Александр Албон, Артём Маркелов занимает четвёртое место. Джордж Расселл поднялся на пятую строчку. Третий этап первенства пройдёт совместно с Гран-при Испании Формулы-1 12-13 мая в Барселоне. Формула-2. Баку. Вторая гонка:
1. Д. Расселл (ART) 2. С. Сетте Камара (Carlin) +2,6 3. Н. де Врис (Prema) +4,7 4. Н. Латифи (DAMS) +5,0 5. Л. Норрис (Carlin) +5,8 6. А. Майни (Trident) +13,6 7. С. Ферруччи (Trident) +19,1 8. Р. Мери (MP) +22,3 9. Р. Бошунг (MP) +24,3 10. Т. Макино (Russian Time) +25,1 … А. Маркелов (Russian Time) +20 кругов — не финишировал Положение в общем зачёте. Топ-10:
1. Л. Норрис (Carlin) — 53 2. С. Сетте Камара (Carlin) — 52 3. А. Албон (DAMS) — 41 4. А. Маркелов (Russian Time) — 30 5. Д. Расселл (ART) — 27 6. Н. де Врис (Prema) — 26 7. Д. Эйткен (ART) — 20 8. Н. Латифи (DAMS) — 18 9. А. Фуоко (Charouz) — 17 10. М. Гюнтер (Arden) — 16.
Чемпионат.com: последние новости
Конде вручил именную футболку «Амкара» актёру из сериала «Реальные пацаны» Иранские болельщицы проникли на матч, переодевшись в мужчин и нацепив бороды Беленюк: мне запретили ехать на ЧЕ в Каспийске за неделю до выезда
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту7
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator70
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Возвращение Императора1
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение