Казанцы смогут бесплатно посетить матч «Рубин» — «Уфа» 7 мая. Игра, которая начнется в 19:00, станет тестовой перед чемпионатом мира. Поэтому билеты решили раздавать бесплатно, чтобы собрать как можно больше зрителей.
Для того, чтобы попасть на «Казань-Арену», потребуется специальный билет. Его можно будет получить в кассах стадиона. Так же было и в прошлом году. «Рубин» тогда не собрал полную арену даже с бесплатными билетами.
Из-за матча перекроют множество улиц. Будет действовать «последняя миля», автомобилистам Ново-Савиновского района потребуются спецпропуска.
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