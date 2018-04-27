Жители Вороновского смогут посетить спортивное мероприятие

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Жители Вороновского смогут посетить спортивно-оздоровительное мероприятие, которое пройдет 28 апреля в поселении Михайлово-Ярцевское в парке у Храма Новомучеников Подольских.

Гости смогут сдать нормативы «Готов к труду и обороне» по бегу на дистанции в 100 метров, подтягиваниях из виса лежа на низкой перекладине, наклонам вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. В программу вошли — поднимание туловища из положения лежа на спине и прыжки в длину с места толчком двумя ногами.

После окончания мероприятия организаторы проведут танцевальный флешмоб для всех участников, сообщили на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское. Регистрация участников начнется в 10:30.