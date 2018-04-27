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Сурайкин назвал процедуру праймериз на выборах мэра Москвы буржуазной
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Сурайкин назвал процедуру праймериз на выборах мэра Москвы буржуазной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Экс-кандидат на выборах президента РФ, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил РИА Новости, что вряд ли примет участие в праймериз по определению единого кандидата на выборах мэра Москвы, назвав процедуру «буржуазной».
Ранее Сурайкин заявлял агентству, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Политик пояснял, что родился в столице и хотел бы побороться за «будущее счастье города», отметив, что вопрос его участия в выборах «ближе к ситуации» будет решать пленум, политбюро партии.
"В любом случае, мы все-таки, как правило, стоим на позиции, что мы должны выдвигать коммунистов, членов своей партии, а вот эти буржуазные игры в праймериз — мы их не считаем эффективным инструментом для объединения левых сил. Скорее, это больше прикрытие и пиар какого-то отдельного кандидата, который хочет таким инструментом показать, что он якобы единый кандидат от левых сил", — заявил Сурайкин агентству в пятницу.
Политик отметил, что окончательное решение по выборам мэра столицы партия примет на пленуме ЦК 20 мая.
"Традиционно у нас решения должны принимать руководящие органы — это политбюро и пленум ЦК. У нас на 20 мая назначен очередной пленум ЦК партии, там есть отдельный блок вопросов по выборам в единый день голосования — 9 сентября. Мы все это вместе будем обсуждать сначала на политбюро, потому на пленуме ЦК — и в зависимости от решения партии будем действовать", — рассказал Сурайкин.
Политик добавил, что в случае, если пленум партии решит поддержать его кандидатуру на выборах мэра Москвы, то он будет готов участвовать в выборном процессе. «Если пленум такое решение примет, то я дам согласие на выдвижение и буду участвовать в кампании», — сказал Сурайкин.
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