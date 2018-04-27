Вице-президент «Лады»: суммы 140 млн рублей нет, она гораздо меньше

Вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин прокомментировал появившуюся информацию о долгах клуба.

«Задолженность перед игроками — месяц. Сейчас документ ушёл на согласование, деньги будут выделены, задолженность погашена. Это нормальная ситуация. Текущая задолженность связана с увольнением генерального директора. Пока не назначен человек, который мог бы поставить подпись под финансовыми документами. Резников исполняет обязанности, но механизм прохождения его подписи через казначейство имеет определённые проблемы. Мы его прошли, праздники пока не дают возможность рассчитаться с командой. Деньги есть, мы пока не можем их получить из-за бюрократических проволочек. После майских праздников тема будет закрыта.