Дождь внес коррективы в полуфинал ЧЕ по спидвею в Балакове

Непогода сорвала 1/2 Чемпионата Европы, который был запланирован на стадионе «Труд» 26 апреля.

Соревнования было решено проводить, несмотря на сильный ливень. Однако заезды были остановлены.

В итоге, результаты заездов были судьями аннулированы. В пятницу 27 апреля гонка будет проведена заново. Начало в 17:00.

После представления спортсменов начнутся старты первых заездов. В настоящий момент готовится дорожка для соревнований. Вчерашний ливень сильно подпортил ее.

Организаторы соревнований сообщают, что в стартовом составе уже произведены две замены. Гжегож Зенгота уехал в Польшу на гонку Экстралиги за клуб «Фалубаз» из Зелена Гуры против «Унии» из Лешно. А его земляк Зденек Голуб получил травму 26 апреля, упав на скользком от дождя треке. У спортсмена — перелом ключицы. По прогнозам врачей, спортсмен будет в строю уже через 2-3 недели.

Выбывших гонщиков в стартовом составе заменят Илья Чалов и Владимир Морозов

Фото: соцсети