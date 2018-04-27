Ещё
Дождь внес коррективы в полуфинал ЧЕ по спидвею в Балакове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дождь внес коррективы в полуфинал ЧЕ по спидвею в Балакове 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Непогода сорвала 1/2 Чемпионата Европы, который был запланирован на стадионе «Труд» 26 апреля.
Соревнования было решено проводить, несмотря на сильный ливень. Однако заезды были остановлены.
В итоге, результаты заездов были судьями аннулированы. В пятницу 27 апреля гонка будет проведена заново. Начало в 17:00.
После представления спортсменов начнутся старты первых заездов. В настоящий момент готовится дорожка для соревнований. Вчерашний ливень сильно подпортил ее.
Организаторы соревнований сообщают, что в стартовом составе уже произведены две замены. Гжегож Зенгота уехал в Польшу на гонку Экстралиги за клуб «Фалубаз» из Зелена Гуры против «Унии» из Лешно. А его земляк Зденек Голуб получил травму 26 апреля, упав на скользком от дождя треке. У спортсмена — перелом ключицы. По прогнозам врачей, спортсмен будет в строю уже через 2-3 недели.
Выбывших гонщиков в стартовом составе заменят Илья Чалов и Владимир Морозов.
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
Блогер Вячеслав Максюта: В Саратове пройдет турнир для Пап Саратовский «Сокол» сыграл дома вничью с липецким «Металлургом» Саратовцы увидели первую весеннюю радугу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Бьорндален перешел на собак24
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение