Георгий Гелашвили: Всегда хочется, чтобы на чемпионат мира ехал самый горячий вратарь из КХЛ

— Судя по всему, на чемпионат мира в Данию поедет олимпийское трио вратарей — Кошечкин, Шестеркин, Сорокин. Согласны с такой расстановкой? — Я пока действующий голкипер, в категорию экспертов не перешел, поэтому от глобальных выводов хотел бы воздержаться. Но еще перед Олимпиадой говорил, что в этой тройке все логично: один опытный голкипер и два молодых, на вырост. Кошечкин и Сорокин все доказали в плей-офф КХЛ, Шестеркин в СКА на равных конкурирует с Коскиненом, реально очень сильным легионером. Все кандидатуры вызывают только уважение и симпатию.

— Учитывая четыре поражения сборной кряду, может ли эта линия быть изменена? В частности что скажете о шансах Гарипова из чемпионского «Ак Барса»? — Всегда хочется, чтобы на чемпионат мира ехал самый горячий вратарь из КХЛ. А то, что голкипер «Ак Барса» сейчас лучший, доказано результатом. Могу предположить, что прорыв Гарипова многих тренеров и болельщиков удивил, возможно, не все оказались к нему готовы, ведь кто-то перед стартом плей-офф даже говорил, что вратари у Казани — чуть ли не слабое место.