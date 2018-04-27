Власти ожидают заполнения «Казань Арены» на 55 процентов во время тестового матча «Рубин» — «Уфа»

Власти Татарстана рассчитывают, что во время матча чемпионата России между «Рубином» и «Уфой» стадион «Казань Арена» будет заполнен на 55 процентов. Игра пройдет 7 мая и станет первой тестовой в преддверии чемпионата мира-2018. Арена в столице Татарстана уже принимала игры Кубка конфедераций-2017.

— Нам очень важно, чтобы стадион был заполнен, мы планируем его заполнить примерно на 55 процентов, поэтому мы совместно с футбольным клубом «Рубин» приняли решение, что это будет бесплатный матч, — цитирует ТАСС министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова . — Все желающие могут посетить его безвозмездно, сегодня мы находимся в формировании билетной программы, и все желающие попасть на матч смогут это сделать, получив билет в кассах «Казань Арены» в день встречи, они будут открыты с 10 утра.

На стадионе отличный газон — мы вчера его посмотрели, протестировали со специалистами. Надеемся на красивый футбол, поэтому — все на футбол.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Корея — Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Как попасть на чемпионат мира по футболу