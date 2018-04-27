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Воспитательница красноярского интерната разорвала мальчику ухо
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Воспитательница красноярского интерната разорвала мальчику ухо 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В красноярском интернате «Подсолнух» воспитательница хотела оттянуть мальчика за уши и чуть не оторвала ему ухо. У ребенка разошлись швы после недавней операции. Инцидент случился еще 9 марта, но узнали о нем только сегодня. О происшествии написал на своей странице в Facebook местный депутат Илья Зайцев.
Стоит отметить, что до сегодняшнего дня никакой информации о случившемся в СМИ не поступало. На официальном сайте краевой прокуратуры данных по этому делу нет. По имеющейся информации, мальчика доставили в больницу и сделали повторную операцию.
В пансионат «Ветеран» с проверкой пришли сотрудники прокуратуры Красноярска. Там обнаружили огромное количество грубых нарушений санитарных и противопожарных норм.
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