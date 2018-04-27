Швец: девиз сборной РФ должен показывать, что болельщики и футболисты вместе идут к мечте

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года должен показывать, что российские игроки болельщики следуют вместе к одной мечте. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник российской сборной и грозненского «Ахмата» Антон Швец

Международная федерация футбола (ФИФА) в настоящий момент проводит голосование среди болельщиков на лучший слоган сборной России на чемпионате мира — 2018. На голосование выставлены три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Победивший вариант будет украшать официальный автобус национальной команды во время турнира.

"Мне больше нравится первый вариант — «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой». Домашний чемпионат мира — это мечта не только для футболистов, но также и для болельщиков. Поэтому мы все вместе будем идти к мечте. На второе место я бы поставил второй вариант — «Играй с открытым сердцем», — сказал Швец.

Этап открытого голосования стартовал 26 апреля и завершится 14 мая. Ранее специальное жюри выбрало три слогана, варианты которого предлагали болельщики. Авторы победившего слогана получат билеты на матчи чемпионата мира. Объявление победителей состоится 24 мая.