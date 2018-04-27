Ещё
Швец: девиз сборной РФ должен показывать, что болельщики и футболисты вместе идут к мечте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швец: девиз сборной РФ должен показывать, что болельщики и футболисты вместе идут к мечте 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года должен показывать, что российские игроки болельщики следуют вместе к одной мечте. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник российской сборной и грозненского «Ахмата» Антон Швец.
Международная федерация футбола (ФИФА) в настоящий момент проводит голосование среди болельщиков на лучший слоган сборной России на чемпионате мира — 2018. На голосование выставлены три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Победивший вариант будет украшать официальный автобус национальной команды во время турнира.
"Мне больше нравится первый вариант — «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой». Домашний чемпионат мира — это мечта не только для футболистов, но также и для болельщиков. Поэтому мы все вместе будем идти к мечте. На второе место я бы поставил второй вариант — «Играй с открытым сердцем», — сказал Швец.
Этап открытого голосования стартовал 26 апреля и завершится 14 мая. Ранее специальное жюри выбрало три слогана, варианты которого предлагали болельщики. Авторы победившего слогана получат билеты на матчи чемпионата мира. Объявление победителей состоится 24 мая.
ТАСС: последние новости
В Ингушетии ко Дню Победы комитет по туризму организует патриотические туры Как изменится жизнь россиян во время ЧМ-2018 Сорокин: около 500 тыс. туристов ожидается в России во время ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Бьорндален перешел на собак24
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение