Петербуржцев приглашают на тренировки участников «Зеленого марафона»

Ровно месяц остался до старта «Зеленого марафона „Бегущие сердца“ — ежегодного спортивного проекта Сбербанка , который пройдет в этом году 27 мая в 54 городах России, включая Санкт-Петербург.

В Северной столице пройдут бесплатные тренировки для всех участников:

28 апреля в 18:00, ЦПКиО им. Кирова (Елагин остров) — встречаемся в 17:45 в парке со стороны м. Старая деревня. Вход в ЦПКиО с 3-его Елагиного моста. 12 мая в 15:00, Таврический сад — встречаемся в 14:45 у входа в парк на пересечении ул. Фурштадской и Потемкинской. 19 мая в 15:00, Парк 300-летия — встречаемся в 14:45 у главного маяка в парке.

Тренировки проведет Алиса Матьяш, мастер спорта по легкой атлетике, трехкратная рекордсменка России, финалистка чемпионата мира. На тренировки необходима регистрация — она займет не больше 2 минут. Вы можете зарегистрироваться на одну или сразу на все тренировки по ссылке. Присоединиться к пробегу может каждый желающий.