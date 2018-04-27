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Поль Погба: Меня оценивают не как других полузащитников, а по голам и передачам
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Поль Погба: Меня оценивают не как других полузащитников, а по голам и передачам 

Советский спорт 2 часа назад
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что его критикуют из-за того, что он мало забивает и отдает голевых передач.
«Это все забавно, потому что меня оценивают не как полузащитника, — приводит Sky Sports слова 25-летнего француза. — Правда в том, что меня судят по голевым передачам и голам.
Я могу провести великолепный матч, но если я не забью или не отдам голевую передачу, обо мне скажу, что я сыграл просто нормально. Но если кто-то другой так сыграет, все будет по-другому, его признают игроком матча.
Меня оценивают по-другому. Но это и хорошо. Это заставляет меня прибавлять. Это вызов для меня. Я отношусь к этому по-хорошему. Я стараюсь забивать и отдавать голевые передачи. Но я по-прежнему хочу выполнять свою работу в середине поля.
Если я могу помогать команде в атаке и обороне, чтобы добиться результата, я сделаю это. А если еще забью и отдам голевую передачу, тем лучше».
В нынешнем сезоне на счету Погба пять голов и десять голевых передач в 23 матчах премьер-лиги.
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