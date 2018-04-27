Гонки на броне в горах: как учатся парни в голубых беретах

Эти ребята знают, что такое настоящий экстрим. Участники конкурса «Десантный взвод» ловко преодолевают горные препятствия на боевых машинах, по пути солдаты соревнуются в меткости стрельбы. Только хорошая слаженность экипажей позволяет получить высокую оценку.

Также вы узнаете, как готовят в Кыргызстане служебных собак и можно ли сбить с толку хорошую ищейку. Кроме того, наши корреспонденты побывали в кремлевских конюшнях и узнали, какой должна быть лошадь для полка почетного караула.

Смотрите программу «Союзники» 28 апреля в 7:30 на телеканале «МИР»

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

22 Фев 2018 в 4:14 PST ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ