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Гонки на броне в горах: как учатся парни в голубых беретах
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Гонки на броне в горах: как учатся парни в голубых беретах 

Мир24 1 час назад
Эти ребята знают, что такое настоящий экстрим. Участники конкурса «Десантный взвод» ловко преодолевают горные препятствия на боевых машинах, по пути солдаты соревнуются в меткости стрельбы. Только хорошая слаженность экипажей позволяет получить высокую оценку.
Также вы узнаете, как готовят в Кыргызстане служебных собак и можно ли сбить с толку хорошую ищейку. Кроме того, наши корреспонденты побывали в кремлевских конюшнях и узнали, какой должна быть лошадь для полка почетного караула.
Смотрите программу «Союзники» 28 апреля в 7:30 на телеканале «МИР».
Публикация от МИР 24 (@mir24tv)
22 Фев 2018 в 4:14 PST  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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