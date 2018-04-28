Капитан «Олимпийца»: непередаваемые эмоции от матча на новом стадионе 

Капитан «Олимпийца» защитник Юрий Морозов прокомментировал домашнюю победу над клубом «Ротор-Волгоград» (1:0) в матче 35-го тура ФНЛ.
«Очень рад, порадовали болельщиков. Непередаваемые эмоции. Рад, что мы сегодня выиграли. Исторический момент? Где-то это так и есть. В конце игры забил, принёс победу. Надо выигрывать каждую игру, у нас остались только финалы. Особого давления из-за трибун нет. Поддержка, которая присутствует на играх, придаёт ещё больше уверенности. Поэтому сегодня выиграли. В первой игре было волнение, но мы там даже получше играли. Но сегодня концентрация позволила нам забрать победу. Я играл против «Зенита» за «Тюмень» на Кубок. Там было примерно столько людей, как сегодня. Сегодня было сложно даже передавать подсказки друг другу. Докричаться было проблематично. Не знаю, где я буду во время чемпионата мира. Поеду домой в Сочи во время отпуска. Может, там загляну на игры», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.