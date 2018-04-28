Ещё
Капитан «Олимпийца»: непередаваемые эмоции от матча на новом стадионе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан «Олимпийца»: непередаваемые эмоции от матча на новом стадионе 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: "Открытый Нижний"
Капитан «Олимпийца» защитник Юрий Морозов прокомментировал домашнюю победу над клубом «Ротор-Волгоград» (1:0) в матче 35-го тура ФНЛ.
«Очень рад, порадовали болельщиков. Непередаваемые эмоции. Рад, что мы сегодня выиграли. Исторический момент? Где-то это так и есть. В конце игры забил, принёс победу. Надо выигрывать каждую игру, у нас остались только финалы. Особого давления из-за трибун нет. Поддержка, которая присутствует на играх, придаёт ещё больше уверенности. Поэтому сегодня выиграли. В первой игре было волнение, но мы там даже получше играли. Но сегодня концентрация позволила нам забрать победу. Я играл против «Зенита» за «Тюмень» на Кубок. Там было примерно столько людей, как сегодня. Сегодня было сложно даже передавать подсказки друг другу. Докричаться было проблематично. Не знаю, где я буду во время чемпионата мира. Поеду домой в Сочи во время отпуска. Может, там загляну на игры», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Объявлены стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» Дубль Джеко помог «Роме» разгромить «Кьево» Ферстаппен: вполне мог бы стартовать в топ-3 в Баку
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян80
ФБР допросило Емельяненко9
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение