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В Ингушетии ко Дню Победы комитет по туризму организует патриотические туры
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В Ингушетии ко Дню Победы комитет по туризму организует патриотические туры 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 27 апреля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии ко Дню Победы организует военно-патриотические туры по Малгобекскому району республики. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Беслан Хамхоев.
"У нас есть разработанных и утвержденных два маршрута военно-патриотических по Малгобекскому району по местам боевых сражений периода Великой Отечественной войны. Именно в Малгобекском районе шли бои с немцами за кавказские нефтепромыслы. Думаю, студентам и школьникам будет интересно пройтись по тем местам, где наши деды сражались за общую победу. Туры будут проходить с 10 по 15 мая", — сказал Хамхоев.
По его словам, туры будут проводиться совместно с региональным отделением «Поискового движения России», которое занимается раскопками и поиском погибших солдат в Малгобекском районе во времена Великой Отечественной войны. Хамхоев добавил, что комитет планирует сделать такие туры регулярными для патриотического воспитания молодежи.
С 1 по 28 сентября 1942 года в ходе битвы за Кавказ была проведена Моздок-Малгобекская операция, отражено наступление немецких войск и сорваны попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.
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