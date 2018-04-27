В Ингушетии ко Дню Победы комитет по туризму организует патриотические туры

МАГАС, 27 апреля. / ТАСС /. Комитет по туризму Ингушетии ко Дню Победы организует военно-патриотические туры по Малгобекскому району республики. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Беслан Хамхоев.

"У нас есть разработанных и утвержденных два маршрута военно-патриотических по Малгобекскому району по местам боевых сражений периода Великой Отечественной войны. Именно в Малгобекском районе шли бои с немцами за кавказские нефтепромыслы. Думаю, студентам и школьникам будет интересно пройтись по тем местам, где наши деды сражались за общую победу. Туры будут проходить с 10 по 15 мая", — сказал Хамхоев.

По его словам, туры будут проводиться совместно с региональным отделением «Поискового движения России», которое занимается раскопками и поиском погибших солдат в Малгобекском районе во времена Великой Отечественной войны. Хамхоев добавил, что комитет планирует сделать такие туры регулярными для патриотического воспитания молодежи.

С 1 по 28 сентября 1942 года в ходе битвы за Кавказ была проведена Моздок-Малгобекская операция, отражено наступление немецких войск и сорваны попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.