Сборная России по футболу — 2018 по версии RT

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Матч-триллер в Туле между «Арсеналом» и «Зенитом», завершившийся голевой феерией, внёс очередные изменения в линию полузащиты сборной России по версии RT. Игра завершилась вничью, но питерцы едва не вырвали победу благодаря дублю Далера Кузяева.

Несмотря на то что для «Зенита» текущий сезон трудно назвать удачным, полузащитник стал настоящим открытием команды, в которую он перебрался из «Ахмата» летом прошлого года. Если массовая закупка аргентинцев вызвала у поклонников команды большие вопросы, то трансфер уроженца Набережных Челнов оправдал себя полностью.

На новом месте Кузяев начал стремительно прогрессировать и превратился для питерцев в незаменимого футболиста, через которого строится вся игра команды в центре поля. Обратил внимание на Далера и Станислав Черчесов

Правда, в марте 25-летний футболист попал в больницу и некоторое время пропустил, из-за чего потерял место в команде по версии RT. Но после игры с «Арсеналом» мы просто не имеем права не включить его обратно. В Туле Кузяев вышел на замену на 66-й минуте и буквально перевернул ход матча с ног на голову.

Сначала Далер заставил сфолить на себе Игоря Горбатенко . Судья показал игроку хозяев вторую жёлтую карточку. Затем полузащитник «Зенита» нанёс отличный удар в дальний угол из-за пределов штрафной после разворота на 180 градусов. А спустя всего пару минут — головой с близкого расстояния поразил створ и вывел свою команду вперёд.

В результате «Арсенал» от поражения спас Артём Дзюба , но это никак не повлияло на оценку игры Кузяева. К слову, Роберто Манчини объяснил, что футболист не попал в стартовый состав только из-за небольшого повреждения голеностопа.

У туляков на вызов в сборную вполне мог претендовать Горбатенко, открывший счёт в матче красивым ударом и проведший качественную встречу, но Игорь подвёл свою команду необязательным удалением. В итоге, оставшись в меньшинстве, «Арсенал» не только упустил победу, но чуть было вовсе не остался без очков.

А вот Сергей Ткачёв обошёлся без грубых ошибок и проявил себя в центре поля, совершив огромное количество отборов. К тому же ему удалось отметиться голом в конце первого тайма и вывести «Арсенал» вперёд. Нынешний сезон для обладающего поставленным ударом полузащитника выходит весьма удачным. На его счету в РФПЛ уже шесть мячей и две результативные передачи.

Впрочем, фамилию Ткачёва болельщики наверняка запомнили ещё по ярким матчам за «Локомотив» и «Кубань». Однажды игроку даже удалось забить прямым ударом с углового. В сборной Сергей заменил полузащитника «Краснодара» Олега Шатова, получившего травму в игре с ЦСКА. О степени серьёзности повреждения пока ничего не сообщается.

Нападающие

В линии нападения также произошло одно изменение. Место Владимира Ильина в тройке игроков атаки занял молодой армеец Фёдор Чалов. Можно сказать, он попал в сборную по версии RT на перспективу.

Чалов громко заявил о себе ещё в прошлом сезоне, когда ворвался в основной состав армейцев, дебютировал в Лиге чемпионов и забив шесть мячей в РФПЛ. Однако у Фёдора началась типичная для молодых игроков болезнь второго сезона. Несмотря на то, что тренерский штаб по-прежнему доверял ему, он никак не мог отметиться голом. В конце концов Чалов оказался на скамейке запасных. Казалось, с возвращением Ахмеда Мусы в команду шансы молодого нападающего вновь пробиться в основу стали ещё меньше.

Однако Чалов сдаваться не собирался. В матче с «Динамо» он вышел на замену за полчаса до конца игры, когда его команда уступала со счётом 0:2, и наконец, сумел забить. Затем Виктор Гончаренко в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» предоставил ему место в старте, и Чалов отличился вновь.

В игре 26-го тура РФПЛ с «Уфой» Фёдор ворота соперника не поразил, но отдал результативную передачу на Мусу. А в отложенном матче 23-го тура с «Амкаром» оформил дубль.

Во встрече с «Краснодаром» Чалову отметиться результативными действиями не удалось, но он внёс немалый вклад в волевую победу ЦСКА. Фёдор активно прессинговал опытных защитников соперника и грамотно играл в подыгрыше, демонстрируя неплохое взаимопонимание с партнёрами. В одном из эпизодов он из угла вратарской бил практически наверняка, но гостей чудом спас вратарь.

Таким образом, в последних пяти встречах юный нападающий забил за ЦСКА четыре мяча во всех турнирах и отметился одним ассистом.

Продолжает RT следить и за форвардом «Ахмата» Магомедом Митришевым. В последних четырёх матчах РФПЛ он записал на свой счёт четыре мяча. В 27-м туре грозненцы неожиданно в гостях обыграли «Спартак», а Магомед записал на свой счёт один из трёх голов команды.