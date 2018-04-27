Из-за долгов «Лады» некоторые игроки могут остаться без зарплаты

Хоккейный клуб «Лада» задолжал игрокам и контрагентам около 140 млн рублей. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что деньги на погашение этих долгов есть, но для этого необходимо обосновать данную сумму перед депутатами областной думы, но этим никто не занимается.

Из-за этого хоккеисты, которые уйдут в другие клубы, могут остаться без зарплаты.

Также издание сообщает, что у клуба висит долг по маркетинговому контракту с "Автовазом" в размере 19 млн рублей. Для его закрытия не хватило количества матчей. Этот вопрос можно было решить, если бы руководство клуба организовало несколько товарищеских матчей на льду «Лада-Арены», однако команда была распущена.

Поэтому, пока этот договор не закроют, деньги от завода не придут.

Для сохранения распорядка работы клуба и школы, летом возможно привлечение кредитных средств.

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