«Лада» погасила перед хоккеистами трехмесячные долги по зарплате

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» погасил перед игроками долги по заработной плате за три месяца. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.

"На сегодняшний день клуб закрыл все долги перед игроками. Как я говорил ранее, это были технические моменты", — сказал Шляхтин.

В марте совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка.

По этим показателям «Лада» заняла предпоследнее место в лиге, при этом непосредственно по спортивным результатам клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ оказался на 13-м месте Восточной конференции из 14. Позднее стало известно, что «Лада» будет выступать в Высшей хоккейной лиге.