Ещё
Иньеста: для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иньеста: для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч» 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сегодня объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых, рассказал, что для него не является проблемой тот факт, что ему не удалось стать обладателем «Золотого мяча.
»Для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч». Особенно в то время, когда рядом со мной были Лео Месси и Хави. Моё восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня Золотой мяч», — сказал испанец на пресс-конференции.
Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз — Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза — в Суперкубке УЕФА, и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.
Чемпионат.com: последние новости
Двое россиян пробились в четвертьфинал чемпионата Европы Вице-президент «Лады»: суммы 140 млн рублей нет, она гораздо меньше Биатлон. Программа кандидата в президенты СБР Владимира Драчёва
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Бьорндален перешел на собак24
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение