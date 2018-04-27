Иньеста: для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч» 

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сегодня объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых, рассказал, что для него не является проблемой тот факт, что ему не удалось стать обладателем «Золотого мяча.
»Для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч». Особенно в то время, когда рядом со мной были Лео Месси и Хави. Моё восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня Золотой мяч», — сказал испанец на пресс-конференции.
Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз — Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза — в Суперкубке УЕФА, и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.