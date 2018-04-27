Мешает ли «Уильямс» Сергею Сироткину обогнать Лэнса Стролла

«Уильямс» дважды предложил Сироткину странную тактику по ходу гонок. Нет, это не повод искать заговор.

Дебют в Формуле-1 у россиянина Сергея Сироткина сложился, прямо скажем, не блестяще. Да и «Уильямс» в целом начал сезон провально: это единственная команда, у которой до сих пор нет очков в Кубке конструкторов. Но российских болельщиков (в Интернете и не только) больше взволновала ситуация внутри команды: Сироткин ещё ни разу не финишировал выше своего напарника Лэнса Стролла. И в этом обвинили команду. Дескать, в Бахрейне «Уильямс» чуть ли не специально зазвал россиянина на дополнительный пит-стоп, чтобы выпустить канадского наследника миллиардов вперёд. Объясняем, почему подобные подозрения — ерунда.

Квалификации — не показатель

Ещё со времён Даниила Квята , стабильно показывавшего высокую скорость на единичных кругах на пустой трассе, у нас стали уделять особое внимание результатам тренировок и квалификаций. Мол, видите, сам по себе-то гонщик орёл. А в гонках ему злобная команда мешает, соперники-подлецы и судьба-злодейка. То же самое происходит и с Сироткиным.

Конечно, есть особо важные тренировки перед квалификацией, но и тут существуют оговорки. Например, в Бахрейне из-за разницы в температуре третья практика непоказательна, а в Китае Сироткин забрался неправдоподобно высоко на фоне проблем некоторых соперников. Нет, 10-е место — приятный показатель, но молиться на него явно не стоит.

Чтобы делать выводы, исходя из результатов тренировок, надо обладать всей полнотой данных. А полная телеметрия с машин обоих пилотов «Уильямса», данные об их заданиях на тренировках и всем прочем есть только у Клэр Уильямс , Падди Лоу и ещё пары человек.

Что до квалификаций (по ним Сироткин ведёт у Стролла с разгромным счётом 2:1), то это хороший показатель скорости. Но в пустом пространстве. В гонке мастерство езды по пустой трассе может пригодиться только в одном случае: когда ты стартуешь первым или выбрался на оперативный простор после пит-стопа.

Во всех остальных случаях важнее контактная борьба, умение втиснуть нос болида в поворот раньше соперника, отыграть пару позиций на старте, удержать позади себя более быстрый болид. По GP2 мы знаем, что все эти навыки у Сергея есть. Но в Ф-1 мы их пока не видели.

Вспомним Китай. Сироткин стартовал впереди Стролла, но оказался в нескольких позициях позади уже на первом круге. Канадец лучше сориентировался в толкучке, а россиянин сработал не лучшим образом, что и сам признал после финиша. А ведь когда у тебя слабая машина, необходимо отрабатывать на стартах и затем держать оборону. Как Фернандо Алонсо последние три года. И Сироткину пока это удаётся похуже. Не только Алонсо, но и Стролла. Да и сам Сергей признаёт: пока он не стремится показывать на первом круге 120% возможностей: важнее набраться опыта, раз очки всё равно не светят. Но это выбор пилота, а не козни команды.

Судить о тактике со стороны — глупость

В Бахрейне яростные фанаты Сироткина вменяли «Уильямсу» чуть ли не прямое вредительство. В лучшем случае — ошибку невероятного уровня. На деле же Сергею провели дополнительный пит-стоп в конце гонки, из-за которого он потерял одну позицию. Выиграл её Стролл, что и вызвало домысла о заговорах.

Со стороны проследить логику «Уильямса» действительно трудно. Как и её отсутствие. Чем твердить о вредительстве, можно поискать логику. Например, команда решила, что разница между 14-м и 15-м местами не имеет значения (попробуйте доказать обратное) и решила лишний раз проверить работу шин и их взаимодействие с капризным FW41.

А может, команда хотела отыграться за счёт одного позднего пит-стопа? Или короткий отрезок на новой резине был их задуманным ходом? Вариантов может быть масса. Но умышленный вред Сироткину ради Стролла — на последнем месте в этом списке. Или вы правда верите, что Лэнсу была так важна именно 14-я позиция?

В Китае мы увидели схожую ситуацию: после длинного первого отрезка Сироткин провел два коротких с неочевидным вторым пит-стопом. Однако уж здесь-то логика «Уильямса» прослеживается легко. Подсказка — посмотрите на «Ред Булл», который тоже поставил Риккардо и Ферстаппену свежий «софт» и, мягко говоря, не прогадал. В случае с Сироткиным попался дефектный комплект покрышек — любителям заговора остаётся разве что посудачить, что шины вместе портили Стролл-старший и Кубица.

Никто не сливает быстрых пилотов

Теории о том, что та или иная команда сливает быстрого гонщика ради его напарника — любимца руководства, стабильно вбрасываются в среду поклонников Ф-1. Но ни одна из них подтверждения пока не нашла. Действительно, в командах бывает первый номер и второй. И, естественно, в спорной ситуации ставку сделают на первого. Масса мог быть временами быстрее Алонсо, Уэббер — Феттеля, да и Райкконен тоже. Но это отдельные гонки. А разумная ставка делается на сильнейшего пилота в целом. Но если ваши гонщики как минимум равны, никто не станет задвигать одного из них в пыльный ящик. Либо получите мощный внутренний конфликт. Прошлой весной казалось, что Эстебан Окон приходит в «Форс Индия» чистым вторым номером. А уже осенью такое и в голову бы никому не пришло. Кевин Магнуссен должен был стать вторым номером для Ромена Грожана в «Хаасе». А недавно француза попросили пропустить более быстрого датчанина вперёд. Наконец, несколько лет назад наличие в том же «Уильямсе» денежного Пастора Мальдонадо не помешало Валттери Боттасу вырасти в пилота топ-команды.

В паре новичка и более опытного гонщика предпочтение отдадут опытному, в паре с чуть менее быстрым преимущество получит чуть более быстрый. Это нормально. Поводов для паники нет.