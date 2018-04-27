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Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества
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Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества 

RT на русском 1 час назад
Совет Федерации предлагает обратиться к парламентам и в международные организации с просьбой признать победу над нацизмом в Второй мировой войне всемирным наследием человечества.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко.
«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — сказала Матвиенко.
Кроме того, она предлагает признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом.
RT на русском: последние новости
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