Совфед предложил признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества 

Совет Федерации предлагает обратиться к парламентам и в международные организации с просьбой признать победу над нацизмом в Второй мировой войне всемирным наследием человечества.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации России Валентину Матвиенко.
«Совет Федерации предложил уже ряду парламентов обратиться совместно к Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — сказала Матвиенко.
Кроме того, она предлагает признать памятники борцам с нацизмом всемирным мемориалом.