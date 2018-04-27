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Егоров рассказал, станет ли резко отвечать на критику со стороны клубов
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Егоров рассказал, станет ли резко отвечать на критику со стороны клубов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о том, как расстался со своим бывшим руководителем, и как будет реагировать на критику со стороны руководителей клубов.
— О смене судейского руководства было объявлено 17 апреля. Вы поговорили тогда с Андреем Будогосским, уволенным с поста главы ДСИ? Что он вам сказал, уходя из РФС?
— Мне сообщили о назначении ближе к вечеру. Я не стал звонить в тот же день Андрею Дмитриевичу. Пришел утром на работу, зашел к нему — поговорили. Ничего плохого о Будогосском сказать не могу. Большой промежуток времени, с июля 2017-го по апрель этого года работали вместе. Конечно, у нас случались разногласия, недопонимания, но мы делали одно дело. Андрей Дмитриевич давал мне жизненные уроки. Я человек эмоциональный, возможно, закипаю быстро. Он меня успокаивал, подсказывал, направлял. Расстались по-хорошему. Поблагодарил его за совместную работу.
— В свое время ответ Будогосского Евгению Гинеру стал хитом. Будете ли вы, как и он, жестко отвечать на претензии клубов и лиг?
— Конечно, я буду защищать судей. До конца. Но каждый случай единичный. Андрей Дмитриевич позволил себе так с Гинером общаться. Мне не хотелось бы слышать резкие высказывания в мой адрес со стороны клубов и не хотелось бы в таком же тоне им отвечать. Когда я курировал ФНЛ, у меня со всеми президентами и тренерами были отличные отношения. Такие же доверительные отношения хочу выстроить и в премьер-лиге. Постараюсь сделать так, чтобы мне верили. Тогда никаких проблем не возникнет.
— Вы понимаете, что заняли самое неустойчивое место, самое горячее, самое расстрельное? Понимаете, что вы взяли на себя огромную ответственность — перед клубами, перед болельщиками, каждый из которых уверен, что отлично разбирается в правилах игры? Зачем вам это?
— Интересная работа. Да, она трудная, взрывоопасная. Я был действующим арбитром, у меня есть опыт и знания. Готов ими поделиться. Надеюсь, у меня все получится. Для меня это новый вызов. (Александр БОБРОВ)
Полностью интервью Егорова — скоро в «СЭ»
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