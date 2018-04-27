Андрес Иньеста: «Для меня не проблема то, что я не завоевал „Золотой мяч“

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста , объявивший сегодня об уходе из каталонского клуба по окончании сезона, отметил, что отсутствие «Золотого мяча» в его коллекции наград не является проблемой. По словам чемпионата мира, в его время играли такие футболисты, как Лионель Месси и Хави.

— Для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч». Особенно учитывая то, что рядом со мной были Лео Месси и Хави. Мое восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня «Золотой мяч», — отметил Иньеста на пресс-конференции.