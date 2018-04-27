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Андрес Иньеста: «Для меня не проблема то, что я не завоевал „Золотой мяч“
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Андрес Иньеста: «Для меня не проблема то, что я не завоевал „Золотой мяч“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, объявивший сегодня об уходе из каталонского клуба по окончании сезона, отметил, что отсутствие «Золотого мяча» в его коллекции наград не является проблемой. По словам чемпионата мира, в его время играли такие футболисты, как Лионель Месси и Хави.
— Для меня не проблема то, что я не завоевал «Золотой мяч». Особенно учитывая то, что рядом со мной были Лео Месси и Хави. Мое восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня «Золотой мяч», — отметил Иньеста на пресс-конференции.
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