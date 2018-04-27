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Албин и бакланы стали темой для шуток в эфире «Вечернего Урганта»
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Албин и бакланы стали темой для шуток в эфире «Вечернего Урганта» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Иван Ургант снова пошутил о бакланах на стадионе «Санкт-Петербург. Ведущий вспомнил о скандале вокруг спортивной арены в эфире своего шоу от 26 апреля.
Поводом для шутки стала новость о вручении вице-губернатору города Игорю Албину почетного знака за особый вклад в развитие Петербурга.
»После вручения почетного знака на улице состоится церемония вручения почетных знаков от бакланов, — сострил Ургант. — Тут важно отметить, что тот почетный знак, который получил вице-губернатор, не успели доделать, к сожалению, до конца. Подрядчик сейчас просит у государства еще 200 миллионов рублей».
Напомним, ранее Албин заявил о том, что в протечке крыши дорогостоящего стадиона на Крестовском острове виноваты бакланы, которые повреждаю кровлю арену своими острыми клювами. На закупку и монтаж специальной защиты стадиона от птиц потребовались дополнительные средства.
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