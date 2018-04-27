«Механика Романча» пятые сутки не пускают в порт из‐за отказа усыпить щенков

Рыбацкое судно «Механик Романча» уже пятые сутки не может пристать к причалу в Находке. Судно вынужденно дрейфует у порта: администрация гавани требует вначале усыпить подобранных моряками в Корее трех щенков, которых моряки спасли и выходили за время рейса. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа».

Компания терпит убытки. Члены нашего экипажа не знают, что делать. Власти хотят отправить щенят в Корею на иностранном судне, там их усыпят. Мы спасали, а они готовы решить проблему таким жестоким способом

— Виктор Кучеренок, матрос.

«Щенят мы показали ветеринарам в Корее. Нам дали консультации, чем и как кормить новорожденных. Мы получили все необходимые медицинские документы, выкармливали малышей», — рассказал другой матрос.

Несмотря на ветеринарные документы, судно в порт до сих пор не допустили. О ситуации стало известно только после того, как один из членов экипажа дозвонился на местное телевидение.

Моряки с арестованного в ОАЭ российского танкера «Кристал Ист» подали сигнал SOS: на борту заболели несколько человек, им требуется госпитализация. Уже 11 месяцев, начиная с июня 2017 года корабль арестован в порту города Шардж. У моряков закончилось топливо, исчезло электричество. Экипаж живет в душных каютах без кондиционеров и готовит пищу на самодельном мангале. Из‐за 35‐градусной жары начали портится продукты. Ситуация стала критической. Танкер принадлежит фирме-банкроту «Находка-Портбункер».