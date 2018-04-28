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Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в районе € 4 млн в год
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Арустамян: «Локомотив» предлагает Балотелли зарплату в районе € 4 млн в год 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией, согласно которой «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который станет свободным агентом по окончании сезона.
«Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между «железнодорожниками» и агентом футболиста Мино Райолой были ещё зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей». «Локомотив» предлагает Марио довольно высокую зарплату — в районе € 4 млн в год. Плюс наверняка будет подписной бонус. Поэтому пока это не выглядит фантастикой, вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой», — сказал Арустамян.
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