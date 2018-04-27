Всероссийские соревнования по фехтованию «Окские клинки» стартовали 27 апреля в Дзержинске

Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Соревнования будут проходить до 7 мая в физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока». В них принимают участие более 400 спортсменов из 25 регионов России.

Турнир проводится как в личном первенстве по трем видам оружия (шпага, рапира, сабля) в возрастной группе 2003-2006 гг. рождения, так и в командном первенстве.

Данный турнир, который проводится уже 15 лет, стал традиционным и проводится с целью популяризации фехтования и отбора кандидатов в сборную команду России среди кадетов.