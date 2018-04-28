Команда района Текстильщики заняла первое место на окружной спартакиаде молодежи допризывного возраста

На весенней спартакиаде молодежи допризывного возраста ЮВАО участники из района Текстильщики заняли первое место. Об этом рассказал сотрудник администрации районного молодежного центра «Галерис».

— Ребята сдавали нормативы по бегу, метанию гранаты, подтягиванию, плаванию. Наша команда стала лучшей на двух этапах спартакиады: на соревнованиях по общефизической подготовке и по военной подготовке, — пояснил сотрудник центра.

Состязания были организованы на базе стадиона «Энергия» по адресу 2-й Краснокурсантский проезд, 12. (мю)