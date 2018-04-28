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Команда района Текстильщики заняла первое место на окружной спартакиаде молодежи допризывного возраста
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Команда района Текстильщики заняла первое место на окружной спартакиаде молодежи допризывного возраста 

Управа района Текстильщики 59 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
На весенней спартакиаде молодежи допризывного возраста ЮВАО участники из района Текстильщики заняли первое место. Об этом рассказал сотрудник администрации районного молодежного центра «Галерис».
— Ребята сдавали нормативы по бегу, метанию гранаты, подтягиванию, плаванию. Наша команда стала лучшей на двух этапах спартакиады: на соревнованиях по общефизической подготовке и по военной подготовке, — пояснил сотрудник центра.
Состязания были организованы на базе стадиона «Энергия» по адресу 2-й Краснокурсантский проезд, 12. (мю)
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